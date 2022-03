Genova. Grande successo di pubblico per la Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi, in scena al Teatro Verdi di Sestri Ponente. Proprio per accontentare le tante richieste che stanno arrivando al Verdi si è deciso per una proroga straordinaria degli spettacoli nelle giornate di sabato 12 marzo alle ore 21 e domenica 13 marzo alle ore 16.

