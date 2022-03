Ucraina invasa dai russi, partono i primi aiuti umanitari della Regione Liguria

Genova. Sono partiti nel tardo pomeriggio, dopo il via libera da parte della Protezione civile nazionale, i primi due camion e un’auto per la consegna dei farmaci e delle attrezzature medicali destinati alla popolazione ucraina che saranno consegnati entro sabato al magazzino di Palmanova in Friuli. Il convoglio è il primo di una serie di aiuti umanitari che proseguiranno nei prossimi giorni diretti ad aiutare la popolazione ucraina.

