Genova. “Sono una mamma separata, con un mutuo da pagare, e mi ritrovo con oltre 800 euro di multa per essere stata truffata, chiedo la grazia al comandante della polizia locale”. A parlare, anzi a scrivere, è Roberta Mastronardi, cittadina genovese, vittima di un raggiro per cui si è trovata a circolare, senza saperlo, con un’assicurazione Rc Auto non valida.

