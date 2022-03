Camporosso. Lo “Zaccari” ospita la terza prova del campionato regionale di cross Csi, organizzata dall’Us Pignese, società affiliata al Comitato sportivo italiano. Oltre 100 i partecipanti, dai Cuccioli ai Veterani, alla gara andata in scena domenica 27 febbraio a Camporosso in un clima di allegria e sportività.

