Diocesi Savona-Noli, proseguono gli incontri di formazione con la Pastorale Giovanile

Savona. Continuano gli incontri vicariali per gli animatori organizzati dall’Ufficio diocesano per la Pastorale Giovanile e il cammino di lectio divina rivolto ai giovani dai 20 ai 35 anni. Il prossimo appuntamento sarà domenica 6 marzo alle ore 21 nella Chiesa Nostra Signora Stella Maris ad Albisola Capo con la preghiera per animatori della Vicaria di Levante dal titolo “E che Gioia sia!”.

Domenica 20 marzo è prevista una camminata di formazione con le vicarie di Savona e Vado Ligure, il cui programma è da definire e sarà pubblicato sui social media della Pastorale Giovanile.

Domenica 27 marzo a Casa San Raffaele, nella Vecchia Darsena, a Savona ancora il percorso di lectio divina “Diamo forma ai nostri sogni” per i giovani dai 20 ai 35 anni.

... » Leggi tutto