In fuga dall’Ucraina, il lungo viaggio di Antonio per riportare a casa Irene e i suoi bimbi

Alassio. Antonio Perri ha 60 e vive in una frazione di Alassio. E’ partito martedì 1° marzo alle sei del mattino per portare in Italia Irene, figlia della compagna del fratello. Insieme a lei c’erano le sue due figlie, di quattro mesi e di un anno e mezzo. Per compiere questa “missione”, Antonio ha affrontato un lunghissimo viaggio, della durata di oltre 15 ore sia all’andata che al ritorno.

