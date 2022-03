Pigna inaugura una panchina rossa per dire “no” alla violenza sulle donne

Pigna. Il borgo del Val Nervia da oggi ha una panchina rossa contro la violenza sulle donne. E’ stata inaugurata, in mattinata, alla presenza del sindaco di Pigna Roberto Trutalli, della presidente dello Zonta Club Ventimiglia-Bordighera Patrizia Sciolla, della presidente di Noi4You di Bordighera Laura Tibald, della presidente di P.E.N.E.L.O.P.E. (Donne del Ponente Ligure per le Pari Opportunità) Daniela Lorenzi, di Agata Armanetti, in rappresentanza del Centro antiviolenza ISV (Imperia Sanremo Ventimiglia – Insieme Senza Violenza) e delle forze dell’ordine.

