Taggia, motociclista si schianta contro un’auto. Grave al Santa Corona

Taggia. Incidente stradale questa sera, intorno alle 18, in via Argine sinistro a Taggia. A riportare ferite gravi è stato un uomo di 45 anni del posto, alla guida di una moto marca Bmw che ha impattato violentemente contro la fiancata di un’utilitaria impegnata in fase di svolta. Il ferito ha riportato una frattura scomposta di un braccio ed è stato trasferito dall’elicottero Grifo del 118 all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche il conducente della macchina che ha riportato un trauma più lieve.

