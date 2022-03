Ucraina: continua la solidarietà in provincia, ma a Savona mancano i tir per il trasporto

Continua ad essere grande il cuore dei savonesi che attraverso donazioni di vestiti, farmaci e beni di prima necessità stanno cercando di dare il proprio contributo per aiutare il popolo ucraino. Ma non solo, c’è anche chi ha deciso di partire per raggiungere il confine e portare nella nostra provincia i profughi. Chi lo ha fatto da solo, con la propria auto, per permettere ai famigliari di ritrovare la pace, come il sessantenne alassino Antonio Perri. E chi, invece, si è offerto di guidare un pullman, mezzo da utilizzare nel viaggio di andata per trasportare beni di prima necessità e al ritorno persone in fuga dalla guerra che vogliono raggiungere l’Italia.

... » Leggi tutto