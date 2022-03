Unige, record di iscritti per la seconda edizione del master “Innovazione nella Pubblica Amministrazione”

Liguria. L’Università degli Studi di Genova ha inaugurato, presso l’aula Magna di via Balbi 5, la seconda edizione del Master di secondo livello in “Innovazione nella Pubblica Amministrazione” (Mipa). Un percorso di formazione che intende fornire le competenze tecniche e manageriali per gestire attivamente il cambiamento all’interno delle amministrazioni pubbliche, rivolgendosi in particolare a coloro che ricoprono o desiderano ricoprire ruoli apicali e dirigenziali.

