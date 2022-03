La Sampdoria Primavera si arrende (4-1) alla Juventus

Genova. Piove sul bagnato. Dopo la desolante prestazione della prima squadra, ad Udine, dove forse si è toccato il fondo, non solo dal lato del gioco, ma soprattutto dal lato dell’impegno, anche la Primavera è andata incontro ad una batosta, a Bogliasco, davanti ad una Juventus, che non si è dimostrata superiore né dal lato tecnico, né da quello tattico, bensì cinica nell’affondare la Samp con una tripletta nel giro di sei minuti, dopo che nei primi settanta le due squadre si erano equivalse, anche come occasioni da rete.

