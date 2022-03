Partito della Rifondazione Comunista – Circolo “Stenca Binon” di Imperia: «No al nucleare»

Imperia. «A chi ha sempre promosso e preteso la fissione nucleare come energia buona per l’umanità le ultime vicende che hanno coinvolto la centrale nucleare di Zaporizhzhia dovrebbero consigliare un profondissimo e sincero “mea culpa”. Cassandra, cioè l’ambientalismo scientifico, da almeno 50 anni ha in ogni modo evidenziato i rischi enormi derivanti da quella scelta in caso di conflitti, in aggiunta ai rischi già prevedibili e concretizzatisi in pace (da Chernobyl a Three Mile Island a Fukushima solo per citare i più famosi resi noti), ed ai danni assicurati, in ogni caso, alle generazioni future. La fissione nucleare nelle centrali nucleari serve, a chi l’ha sviluppata e la sviluppa, a produrre Plutonio per bombe nucleari potentissime (ma leggere: bastano pochi kg di Plutonio), rendendo le antieconomiche e pericolose centrali elettro-nucleari vantaggiose perché alimentano gli arsenali nucleari. La corsa alla bomba atomica avviata dagli Stati Uniti nel 1945 (primo test in nuovo Messico e utilizzo diretto su Hiroshima e Nagasaki) fu poi proseguita con esplosioni sperimentali da Unione Sovietica (1949), Regno Unito (1952), Francia (1960), Cina (1964), India (1974), Pakistan (1998), Corea del Nord (2006), per un totale di 1.054 esplosioni degli USA, 715 di Unione Sovietica/Federazione Russa, 210 di Francia, 45 di Regno Unito e Cina, 6 di India e Pakistan e 4 della Corea del Nord. Dopo le sperimentazioni strategiche statunitensi effettuate sull’atollo di Bikini nelle Isole Marshall nel 1946, con una flotta navale come bersaglio contenente circa 3.500 animali, e soldati ed abitanti come controlli a distanza di sicurezza dagli effetti immediati, l’Unione Sovietica si lanciò in un inseguimento (insensato ma probabilmente irrinunciabile senza una sua capitolazione precoce), della potenza militare americana, rendendosi corresponsabile di quella scelta militare cui le centrali nucleari erano (e sono) indispensabili» – fa sapere il Partito della Rifondazione Comunista – Circolo “Stenca Binon” di Imperia riferendosi alle implicazioni della guerra in corso sul nucleare.

