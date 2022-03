Raccolta di medicinali e beni di prima necessità per profughi ucraini in Moldova, da Vallecrosia parte il primo furgone

Vallecrosia. E’ partito ieri un furgone carico di beni di prima necessità destinati ai profughi ucraini in Moldavia. Il carico di generi alimentari a lunga conservazione e di medicinali di circa 2500 chili arriverà a destinazione martedì 8 marzo e poi verrà smistato nei vari centri di accoglienza dei profughi ucraini che arriveranno in Moldova, allestiti nelle scuole, nelle palestre e nelle chiese. Il furgone attraverserà i Balcani e la Romania per arrivare a Chisinau, la capitale moldava.

