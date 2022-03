Rugby ligure, l’Union Riviera vince

Genova. Giornata negativa per le squadre liguri nel campionato di serie A, con doppia sconfitta per il Recco, superato al Carlini Bollesan, da un concreto Parabiago, e per il Cus Genova, fermato nettamente ad Alghero. Intanto in serie C è iniziata la seconda fase interregionale e, nel girone promozione, hanno prevalso il Savona sui lombardi pavesi, e lo Spezia nel derby regionale con l’Amatori Genova. Nel girone ligure/piemontese l’Union Riviera ad Imperia ha sottomesso i piemontesi del Cus Piemonte Orientale. Nelle categorie giovanili ha giocato solo

l’Under 19 del Cus Genova, battuto a Calvisano, mentre nel torneo regionale dedicato gli Under 15 si sono disputate fra sabato e domenica ben cinque confronti.

