8 marzo, la Camera di Lavoro di Imperia al webinar dedicato al tema donne e lavoro

Imperia. Domani, 8 marzo, in occasione della giornata internazionale della donna, La Camera del Lavoro di Imperia parteciperà alla manifestazione organizzata da Cgil, Cisl, Uil nazionali sul tema donne e lavoro. Un webinar dal titolo “Il protagonismo delle donne nella ripresa, per il lavoro di qualità, in sicurezza” che verrà trasmesso dalla sede Cnel a partire dalle 9.30 sui siti e account social degli organizzatori.

