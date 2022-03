A scuola di solidarietà, i ragazzi del Deledda international hanno raccolto e consegnato aiuti per l’Ucraina

Genova. L’idea di Agata, Filippo e Greta è piaciuta al loro professore e ai compagni di classe ed è così che questa mattina, anziché restare in aula, gli studenti della classe MYP2 della scuola Deledda International di Genova (equivalente a una seconda media) si sono diretti alla palazzina ex Q8 di viale Brigate Partigiane e lì hanno lasciato un bastimento di aiuti in generi di prima necessità destinati alla popolazione ucraina.

