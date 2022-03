Cairo 2022, Lambertini lascia Cambiamo ma punta al bis: “Al servizio del bene comune, senza condizionamenti politici”

Cairo Montenotte. Dopo (e nonostante) la presa di posizione della maggioranza dei partiti del centrodestra, che ha vincolato l’appoggio a Lambertini alle sorti dell’ospedale San Giuseppe, dopo l’altra presa di posizione di Angelo Vaccarezza, che lo ha “svincolato” dall’appoggio ai partiti, l’attuale amministrazione comunale di Cairo Montenotte si è ricompattata e ha deciso di confermare la propria fiducia a Paolo Lambertini che quindi, salvo sorprese, correrà per il secondo mandato da sindaco della città. Ma non come rappresentante di Cambiamo.

... » Leggi tutto