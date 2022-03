Case popolari ai profughi ucraini, il sindacato degli inquilini: “Così vengono tolte agli sfrattati”

Genova. È già polemica sui 114 alloggi popolari che la Regione, dopo aver dato mandato alle Arte provinciali di effettuare una ricognizione, ha messo a disposizione dei profughi ucraini che verranno accolti in Liguria. Ieri il segretario ligure del Sicet Cisl (uno dei principali sindacati degli inquilini) Stefano Salvetti ha scritto a Comune, Regione, Arte e Prefettura per esprimere il proprio disappunto. E oggi è un fiume in piena.

... » Leggi tutto