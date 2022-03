Imperia. Domani, 8 marzo, in occasione della festa della donna, la Questura di Imperia sarà presente in quattro scuole della provincia, ad Imperia, Sanremo e Ventimiglia, per sensibilizzare gli studenti sui temi della violenza di genere, nell’ambito della campagna della Polizia di Stato dal titolo “Questo non è amore”.

