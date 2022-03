Santo Stefano al Mare. Manovra sbagliata per una ruspa, crollata nel primo pomeriggio in un cantiere di Santo Stefano al Mare, nei pressi delle scuole elementari. I lavori, privati, erano appena stati autorizzati e stando alle ricostruzioni, a causa di una manovra sbagliata, la ruspa si sarebbe impennata per poi cadere su un fianco.

... » Leggi tutto