Ucraina, le ex residenze Covid pronte ad accogliere 150 profughi

Liguria. C’è anche “La Riviera” di Savona tra le strutture individuate dalla Regione Liguria per ospitare temporaneamente i profughi in arrivo dall’Ucraina. Attualmente sono disponibili 150 posti, ricavati in due residenze usate negli scorsi mesi dalla stessa Regione per le quarantene legate al Covid: oltre a “La Riviera” di Savona c’è la Santa Dorotea di via Liri, nel quartiere genovese di Albaro. Lo ha annunciato il presidente Giovanni Toti facendo il punto sull’emergenza umanitaria.

