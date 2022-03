Ucraina, un pullman Amt in partenza per andare a prendere 40 donne e bambini in fuga dalla guerra

Genova. Un autobus solitamente in servizio sulle linee provinciali genovesi del trasporto pubblico guidato da due autisti di Amt, che si sono prestati volontariamente alla missione, partirà domattina alle 5 da Sestri Levante per raggiungere alle 14 del 9 marzo Siret, città al confine tra Romania e Ucraina, divenuta uno degli snodi per il passaggio dei profughi dalle zone di guerra. Poi tornerà indietro con a bordo 40 donne e bambini con arrivo previsto venerdì pomeriggio a Genova.

... » Leggi tutto