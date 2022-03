Vallecrosia si illumina di blu e giallo per la pace in Ucraina

Vallecrosia. Il circolo di Fratelli d ‘Italia con la condivisione dell’amministrazione comunale di Vallecrosia, giovedì 10 marzo alle 19.00 organizza un momento di solidarietà e vicinanza al popolo Ucraino in guerra.

«Un segnale diverso rispetto alle tante iniziative che si stanno svolgendo in città e nel nostro territorio che condividiamo – dichiara il circolo -. Un’iniziativa organizzata sì da un partito politico, ma che non vuole essere un messaggio politico ma abbracciare tutta la comunità indistintamente dall’appartenenza esclusivamente per invocare la Pace».

