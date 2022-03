Autostrade, i cantieri per le barriere antirumore a Pra’ e Bolzaneto finiranno nel 2023

Genova. La sostituzione delle barriere fonoassorbenti sulla A10 nella zona di Pra’ e sulla A7 nella zona di Bolzaneto sarà completata entro il terzo trimestre del 2023. Lo ha spiegato l’assessore regionale Giacomo Giampedrone illustrando in consiglio regionale il cronoprogramma degli interventi fornito da Autostrade e trasmesso nel novembre scorso al Mit. Per i tre macro-lotti in cui è suddiviso l’intervento sulla A10 nel tratto fra Arenzano e Savona il termine dei lavori è previsto fra la fine del 2023 e il primo trimestre del 2025.

