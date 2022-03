Rampa sopraelevata che scende in via di Francia chiusa dalle 21 alle 6

Genova. Scattano questa sera, 8 marzo, alcune modifiche temporanee alla viabilità per i lavori di adeguamento A7-A10-A12 (adeguamento nodo San Benigno – lotto 2°) da parte di Aspi spa e svolti da Pavimental spa. I lavori comportano la rimodulazione delle corsie e la temporanea interdizione al transito della rampa che dalla strada Aldo Moro porta a via di Francia e, per brevi periodi, la stessa via di Francia, direzione ponente, nel tratto compreso tra via Milano-via Cantore e via Scarsellini.

... » Leggi tutto