Tariffe dell’acqua a uso irriguo, Coldiretti Imperia: «Inaccettabili prezzi così elevati e disparità tra aziende»

Imperia. «Si è tenuto sabato l’incontro per fare luce nuovamente sulle problematiche legate alle tariffe irrigue: una situazione oramai insostenibile per molte aziende della zona intemelia che sono arrivate a pagare ben 1,82€ per ogni metro cubo di acqua, a fronte dei circa 0,30 centesimi pagati da altre aziende del levante imperiese» – fa sapere Coldiretti Imperia. Presenti l’0norevole Flavio Di Muro, il vice presidente regionale Alessandro Piana, la consigliera regionale Mabel Riolfo, il consigliere provinciale Andrea Spinosi e il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, ai quali Coldiretti Imperia ha richiesto, in via emergenziale, una soluzione concreta per le tariffe dell’acqua a uso irriguo, adempiendo alla necessità di garantire costi adeguati, sostenibili e uguali per tutte le imprese.

