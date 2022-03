Carcarese, Orcino assistman al derby contro l’Altarese: “Punto guadagnato, ora testa al Pontelungo”

Carcare – La capolista Carcarese viene fermata sul pari nel derby contro l’Altarese. Ma è davvero un risultato da buttare via?

Di questo ne ha parlato Matteo Orcino, che ha servito l’assist per il gol di Brignone, esprimendosi positivamente: “Un punto guadagnato per com’è andata la partita: sono stati molto bravi, essendo ben posizionati in campo, quindi voglio fare loro i complimenti. Nel primo tempo siamo stati sfortunati, prendendo un doppio palo e con molte occasioni dove la palla non ne voleva sapere di entrare. Invece, nel secondo tempo avevamo paura di perderla davvero perché tutta questa sfortuna si è prolungata. Nelle altre partite abbiamo fatto tanti gol tirando poco, mentre oggi tirato molto segnandone uno solo: ogni partita ha una storia a se”.

