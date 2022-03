Case e ospedali di comunità, Pd: “Se non si pensa anche alla loro funzione il rischio è di creare dei contenitori vuoti”

Genova. “Le case e gli ospedali di comunità che nasceranno grazie ai fondi messi a disposizione dal Pnrr, sono una grande occasione per cambiare nel profondo la sanità ligure, perché garantiranno maggiori servizi per il territorio e una cura di prossimità in grado di rispondere maggiormente alle esigenze dei cittadini” dicono il consigliere regionale del Partito Democratico, e presidente commissione Ngeu Davide Natale e il capogruppo del Partito Democratico Arricolo Uno Luca Garibaldi dopo che Toti ha inviato al governo il piano di rafforzamento della sanità territoriale attraverso le case e gli ospedali di comunità.

