Peste suina, attivisti contro la recinzione di 200 chilometri proposta dall’Europa: “Impatto devastante”

Liguria. “Crediamo che di fatto abbiamo perso due mesi e almeno 15 milioni di euro, mentre non si sa ancora nulla sull’eventuale riapertura di alcuni sentieri e, soprattutto, sulle modalità e tempistiche di questa recinzione da 200 chilometri proposta dagli esperti europei”. Lo sottolineano gli attivisti del coordinamento popolare Boschi per tutti, ricevuti ieri in audizione durante la conferenza capigruppo del Consiglio regionale insieme ai rappresentanti di Ospitalità Alta Via e dei Rude Bikers.

