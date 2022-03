Genova. Mentre il bilancio del contagio si continua ad aggiornare con due nuove carcasse infette ritrovate tra Liguria e Piemonte, dal punto di vista dei provvedimenti la situazione sembra essere in stallo, in attesa di vedere messe in atto le prescrizioni dei veterinari europei stabilite a seguito del sopralluogo fatto il mese scorso in val Bisagno.

... » Leggi tutto