Carcarese, un pullman gratis per seguire il big match con il Pontelungo: il regalo del club ai tifosi

“Tutti ad Albenga, a sostenere la Carcarese”. È questo l’appello che la società biancorossa, capolista del girone, lancia ai suoi tifosi per l’importante partita di domenica prossima (13 marzo) contro il Pontelungo, al momento terza forza del campionato di Prima Categoria. E per l’occasione ha deciso di regalare ai suoi supporter un pullman su cui potranno salire gratuitamente per seguire la trasferta.

