Comunali 2022, Dello Strologo brinda con i sostenitori davanti al futuro point: “Dobbiamo riportare le persone a votare”

Genova. Ha stretto mani, abbracciato e salutato amici di vecchia data, e stappato diverse bottiglie di prosecco per salutare e motivare quanti sono accorsi questo pomeriggio in via Cesarea davanti al futuro point elettorale in via Cesarea, che oggi portava ancora l’insegna di un’agenzia immobiliare. Ariel Dello Strologo, il candidato sindaco del campo progressista, sorride e risponde con pacatezza perfino a un contestatore che in diretta, si avvicina pericolosamente e lo accusa “di star facendo la guerra alla Russia”.

