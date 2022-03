Ex Ilva, per Genova (e Novi) solo 72 milioni in due anni, la Fiom: “Investimenti insufficienti”

Genova. Fumata nera (piuttosto prevista)o oggi a Roma sulla vertenza ex Ilva.

Quattrocento milioni all’anno di investimenti per due anni, 800 milioni in tutto di cui su Genova e Novi ligure solo 72 milioni in due anni. Sono questi gli investimenti che Acciaierie d’Italia ha messo sul piatto questo pomeriggio a Roma nella sede di Confindustria nel corso dell’incontro preliminare con i sindacati per l’apertura della procedura di cassa integrazione straordinaria che riguarderà per un anno 3000 dipendenti in tutti gli stabilimenti di cui 250 a Genova.

... » Leggi tutto