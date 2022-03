La società Albisola Pallavolo-Planet Volley ha organizzato in occasione di tutte le gare casalinghe del weekend del 12 e 13 marzo una raccolta di materiale scolastico e di giocattoli da donare ai bambini ucraini. Il punto di raccolta sarà il palasport Besio di Albisola. Sarà possibile donare anche in occasione delle partite giocate in casa a Savona, il tutto verrà poi trasferito ad Albisola.

