San Bartolomeo al Mare. In via Aurelia 139 a San Bartolomeo al Mare, il centro di aggregazione giovanile “Spazio 139” promuove le proprie attività rivolte ai giovanissimi dai 6 ai 14 anni: un ambiente inclusivo in cui confrontarsi e crescere, aperto 3 pomeriggi a settimana, dalle 15 alle 18.20.

... » Leggi tutto