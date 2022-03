Cosa non può mancare nell’armadio di un biker? Ecco i 6 accessori fondamentali

Andare in moto è un’esperienza unica, che unisce bellezza ed uno straordinario senso di libertà. Grazie alla duttilità delle due ruote è possibile raggiungere luoghi speciali e godersi panorami indimenticabili. È fondamentale, però, munirsi del giusto equipaggiamento e scegliere un abbigliamento che coniughi comfort e praticità.

Infatti, partire all’avventura non significa improvvisare ed intraprendere un viaggio senza la minima organizzazione. Esistono degli accessori che non possono mancare nel guardaroba di un biker. Si possono acquistare comodamente online, da e-commerce autorevoli e affidabili, ad esempio MG MotoStore. Scopriamoli insieme.

1. Casco . Oltre ad essere un elemento obbligatorio per legge è un accessorio fondamentale per la sicurezza. La scelta va calibrata a seconda delle proprie necessità. Esistono infatti diversi modelli (caschi jet, integrali o modulari, tra gli altri) da selezionare in base alla tipologia del viaggio che si vuole intraprendere.

2. Giacca e pantaloni . Anche d’estate un giubbotto è indispensabile , poiché protegge gran parte degli organi vitali del nostro corpo. Deve aderire perfettamente alla silhouette, consentendo comunque un’ampia libertà di movimento. Ne esistono di diversi tipi, in fibre aramidiche , pelle o tessuto. Il suggerimento è quello di acquistare una combo giacca + pantaloni imbottiti , per proteggere anche caviglie e ginocchia.

3. Stivali . Necessari soprattutto in caso di lunghi viaggi, consentono un agile movimento del piede nel cambio della marcia. Si consigliano modelli in pelle con suola antiscivolo, per scongiurare improvvise perdite di controllo. Per gli spostamenti notturni, invece, sono da prediligere quelli dotati di inserti luminescenti .

4. Abbigliamento antipioggia . Completi o giubbotti impermeabili sono da indossare sopra il normale equipaggiamento in caso di rovesci o temporali improvvisi . Sono in grado di far scivolare via l’acqua, tenendo lontani freddo e umidità.

Protezioni extra . Guanti, gomitiere e ginocchiere possono sembrare superflui nel caso in cui si indossino già pantaloni e giacca. Ma in realtà, oltre che essere poco ingombranti assicurano un livello di protezione extra . Nei periodi più freddi dell’anno poi, scaldacollo, sotto-casco e scaldini te r mici riparano da pericolosi colpi di freddo. 5.