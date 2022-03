Filt Cgil Imperia: «Nuovi treni regionali in Liguria ma a Ventimiglia continuano ad arrivare materiali vecchi e obsoleti»

Imperia. «Nella giornata odierna come Filt Cgil Imperia appendiamo con gioia l’arrivo di nuovi treni regionali in Liguria. Unico particolare che i nuovi treni arrivano dove già da tempo si sta provvedendo alla sostituzione della flotta, e nello specifico Genova e Levante ligure. Non vorrei sbagliarmi ma esiste anche un ponente e in particolare Imperia e Ventimiglia dove continuano ad arrivare materiali vecchi e obsoleti» – commenta il segretario generale della Filt CGIL Michele Delli Carri ben contento della nuova consegna dei treni Rock per la Liguria ma lo sarebbe ancora di più se toccasse anche il territorio imperiese.

