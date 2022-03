La Uil apre la sua fase congressuale in Liguria

Genova. Si è svolto presso il Tower Airport Hotel di Genova il Consiglio regionale della Uil Liguria, evento che apre ufficialmente la fase congressuale del sindacato. Il 7° congresso regionale della Uil Liguria si svolgerà il 4 e 5 luglio 2022, presso l’auditorium dell’Acquario di Genova: «In questa occasione verranno messi a voto i rinnovi di cariche e organismi e verranno proclamati gli obiettivi sindacali del prossimo quadriennio – illustra Mario Ghini, segretario generale della Uil Liguria – con una particolare attenzione alle direttive che ci arrivano dal nazionale: lotta al precariato e alle disuguaglianze, sicurezza sul lavoro, potere d’acquisto per i cittadini e difesa del welfare per un’Italia ed un Europa più giuste e sociali».

... » Leggi tutto