Sanità, Usb: “Regione stabilizzi i precari e assuma nuovo personale”

Liguria. “La crisi Ucraina, con le sue vittime, le migliaia di profughi che necessitano aiuto e assistenza e le possibili ripercussioni economiche dovute alle sanzioni alla Russia, oltre a riportare

l’orrore della guerra nel cuore dell’Europa, rischiano di mettere in ginocchio nuovamente il welfare e i servizi essenziali, tra cui il Servizio sanitario nazionale. La paura che aleggia nel Servizio sanitario è quella di veder decurtare le risorse stanziate nel Pnrr (circa 19,7 miliardi miliardi per la Sanità), nonché quelle della legge di stabilità 2022 varata lo scorso 31 dicembre, dirottando tali somme, “causa forza maggiore” ,su altri settori cosiddetti “strategici” come quello militare (la corsa al riarmo come obiettivo Nato investendo il 2% del Pil per la Difesa)”. E’ questo l’allarme di Usb Liguria.

