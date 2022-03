Ucraina, nel savonese assistenza sanitaria per 160 profughi: 6 positivi al Covid

Liguria. Sono in tutto 885 i cittadini ucraini che fino ad oggi hanno ricevuto assistenza ed effettuato tamponi nelle strutture dedicate sul territorio ligure nell’ambito del piano di accoglienza e assistenza sanitaria. Nella Asl 2 sono stati 160, sottoposti tutti a tampon: 122 già vaccinati e in regola, 58 vaccini e 6 casi positivi al Covid, con conseguente procedura preventiva attivata secondo il protocollo stabilito (il totale dei positivi in Liguria è di 22, nessun ricovero richiesto).

... » Leggi tutto