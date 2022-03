Violenze contro gli operatori sanitari, in Liguria registrati 184 casi nel 2021

Liguria. Regione Liguria, Alisa e le aziende sanitarie liguri sposano le finalità della “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari”, istituita quest’anno dai ministero di Salute, Istruzione, Università e Ricerca. L’implementazione della sicurezza (videosorveglianza, spazi divisori nei punti di primo accesso all’interno degli ospedali), corsi di formazione, progetti per il supporto delle vittime della violenza, manifesti e contest per sensibilizzare la cittadinanza sono alcune delle iniziative organizzate per raggiungere gli obiettivi previsti.

