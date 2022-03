Aggressioni al personale sanitario, il sottosegretario Costa: “Ripristinare i posti di polizia nei pronto soccorsi”

Roma. “La violenza in qualsiasi forma si deve condannare senza se e senza ma. E’ inaccettabile poi che ad esserne vittima siano medici, infermieri e operatori sanitari, proprio coloro che si prendono cura di noi e che lavorano con passione e dedizione per il bene della collettività. Da nuovi eroi del nostro tempo sembrano essere diventati bersaglio di rabbia e nervosismo ingiustificati e spesso esasperati. Come Ministero abbiamo già posto in essere una serie di iniziative per creare le condizioni che ci permettano di contrastare e porre fine a questa escalation di violenza e minacce. Credo però che sia giunto il momento di ripristinare i presidi di polizia nei Pronto Soccorsi, come già accadeva alcuni anni fa. Questa mia posizione, condivisa con il partito che rappresento, Noi con l’Italia, permetterebbe di prevenire e gestire con strumenti più adeguati l’aggravarsi del fenomeno, in rapido aumento in questi due anni di pandemia”.

