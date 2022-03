Dall’assistenzialismo all’inclusione, in centro storico è nato l’Emporio solidale: “Restituiamo dignità alle persone”

Genova. Gli spazi sono quelli di una ex storica macelleria che ha ancora le pareti in marmo e ora, in quelle che erano le celle frigorifere, sta sorgendo un centro ascolto oltre a un magazzino già ben fornito dove conservare i beni alimentari di prima necessità per chi ne ha bisogno. La grande stanza all’ingresso, invece servirà per i corsi, dal cucito all’informatica, dal corso di pilates a tutte le attività che utenti e volontari vorranno proporre e condividere insieme.

