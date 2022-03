Grande successo per il primo trofeo della valle Arroscia di caccia al cinghiale

Imperia. «Grande partecipazione alla prima edizione del Trofeo Valle Arroscia di caccia al cinghiale intitolato “Galà per sole mute” che si chiude oggi, in un piacevole clima di amicizia e condivisione, con la premiazione ad Aquila d’Arroscia. Presenti il sindaco Tullio Cha, il presidente ATC di Imperia Matteo Anfossi, il presidente ATC di Savona1 Francesco Ciocca, i sindaci di Montegrosso Pian Latte Giuliano Maglio e di Vendone Sabrina Losno. Un modo per ritrovarsi e percorrere il nostro suggestivo entroterra che ha coinvolto 16 squadre con oltre 100 cani in una due giorni che si é rivelata soprattutto un momento di aggregazione oltre a porre in risalto, in un frangente delicato come quello attuale, la necessità del contenimento dei cinghiali e il ruolo prezioso di chi vive e presidia il territorio a 360 gradi».

