Guerra in Ucraina, Palasalute di Imperia diventa hub per gestire emergenza profughi

Imperia. Tamponi per verificare eventuali casi di positività al Covid-19, vaccinazioni, ma anche visite e assistenza, sopratutto ai tanti bambini fuggiti con le loro mamme dall’Ucraina, invasa dai russi. Il Palasalute di Imperia da oggi è stato trasformato in hub sanitario per l’accoglienza dei primi profughi ucraini giunti nel capoluogo di provincia. Già nel pomeriggio, presso la struttura gestita dall’Asl1 Imperiese, 24 profughi si sono recati per il tampone: uno è risultato positivo.

