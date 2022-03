Guerra in Ucraina, Rete Studenti raccoglie fondi per le vittime: “Dobbiamo fare la nostra parte”

Genova. “Da alcune settimane, ormai, è palese agli occhi del Mondo la presenza di un grave conflitto a est dell’Europa. Si tratta, come al solito, di una guerra combattuta da molti per l’interesse di pochi. La Rete Studenti Medi di Genova ha deciso, perciò, di dimostrare che gli studenti e le studentesse possono dare il loro contributo organizzando una raccolta fondi per le vittime della guerra nelle scuole”.

Così inizia la nota stampa che presenta l’iniziativa della rete studentesca: “Non possiamo stare in silenzio – dice Francesco Devoti, Coordinatore Metropolitano della Rete degli Studenti Medi di Genova – di fronte all’ennesima privazione della libertà dei popoli nel Mondo. La guerra è la negazione della libertà, dobbiamo dimostrare solidarietà verso le popolazioni colpite da questa disgrazia, una violenza perpetrata da chi detiene il potere verso chi è subordinato al potere. Per questo abbiamo deciso di raccogliere fondi da inviare a chi sta subendo sulla propria pelle questa violenza.”

La raccolta fondi partirà da lunedì 14 marzo e sarà possibile donare sia fisicamente nelle scuole sia online su GoFundMe, tramite un link che sta già girando nelle scuole. “Come studenti e studentesse dobbiamo mostrare il nostro sostegno, anche materiale ed economico, alle famiglie dei nostri coetanei e delle nostre coetanee che, ad oggi, si vedono negare il futuro da questa guerra, voluta dai padroni e pagata da chi non ha nulla” conclude Devoti, ribadendo l’impellente necessità di dare sostegno ai popoli colpiti dalla guerra.

La raccolta partirà da lunedì 14 marzo e chiunque abbia la possibilità di farlo potrà donare, sia online sia fisicamente nelle scuole.

