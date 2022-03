La Coppa Italia rimane nella bacheca della Pro Recco: Brescia battuto 8 a 7

Genova. La nona consecutiva, la sedicesima in bacheca: è della Pro Recco la Coppa Italia 2022. I biancocelesti superano il Brescia 7-8 in una partita emozionante con continui colpi di scena. Per Ivovic e compagni è il secondo trofeo di stagione dopo la Supercoppa Europea, vinto questa volta in “casa”, alle Piscine di Albaro, gremite. Un migliaio gli spettatori; presenti il sindaco di Genova Marco Bucci, l’assessore allo sport della Regione Liguria Simona Ferro, il commissario tecnico del Settebello campione del mondo Alessandro Campagna.

