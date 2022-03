Seconda Categoria “B”: poker San Francesco Loano, Priamar Liguria q.b., Cisano in zona Cesarini

Vincono tutte e tre le prime della classe. La Spotornese e la San Francesco Loano hanno dilagato. La Priamar Liguria, invece, ha fatto il “quanto basta” per venire a capo del fanalino di coda Yepp Albenga. Torna a fare punti il Quiliano&Valleggia “b”, che ha impattato 2 a 2 contro White Rabbit United. Il Cisano ha colto tre punti pesanti in chiave play off all’ultimo respiro contro la Nolese.

