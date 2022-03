Seconda giornata dei playout, l’Ospedaletti cade sul campo dell’Albaro

Ospedaletti. Sfida in terra genovese per la seconda gara del mini campionato playout che vede l’Ospedaletti impegnato sul campo dell’Athletic Club Albaro. Si affrontano due formazioni reduci da uno 0-0 all’esordio e appaiate a

quota 1. Nella prima frazione l’Ospedaletti prova a fare il gioco sin dai primi secondi, ma paga a caro prezzo le poche distrazioni. Il vantaggio dei padroni di casa arriva dopo soli due minuti con Donato abile a sfruttare un rimpallo favorevole a metà campo per poi involarsi e trafiggere Frenna. Sotto di un gol, l’Ospedaletti tenta l’immediata reazione prima colpendo un palo con Cassini e poi con la grande occasione di Ambesi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ma è proprio dal mancato pareggio

che scaturisce l’azione del 2-0 con Donato che, al 13’, firma la personale doppietta al culmine di una nuova ripartenza. Al 35’ un’altra imprecisione condanna gli orange, palla sbagliata a metà campo e l’Albaro confeziona la terza rete con Zazzeri.

