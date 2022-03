Che tempo farà? Il meteo della settimana con Giovanni Nebbia

Imperia. «Buongiorno e buon inizio settimana a tutte le lettrici ed i lettori di Riviera24. Ci siamo lasciati alle spalle un weekend decisamente grigio, successivamente sfociato in piogge che ci hanno tenuto compagnia fino alla mattina di oggi. Esse sono state pressoché annullate sulla stretta linea di costa dall’azione costante del vento in caduta proveniente dai quadranti nord orientali, mentre all’interno le precipitazioni si sono concesse una doppia cifra millimetrica, segnando una quindicina di mm di accumulo piuttosto ben distribuiti e assai modeste nevicate dai 900 metri in su e quote inferiori nelle parti più interne. Per qualche giorno questa fase dai connotati più invernali verrà superata grazie ad una espansione meridiana dell’anticiclone che attraverserà il nostro paese trasportando aria più mite sulla nostra verticale. Il risultato saranno giornate relativamente mansuete e temperature addolcite e prossime alla media stagionale, ma con vento in costante soffiare sempre da est nord-est. Anche il cielo non apparirà sereno purtroppo, quindi anticiclone sì, ma bel tempo no. Oggi è trascorso all’insegna di questo vento orientale, un cielo con squarci di sereno, presenza costante di velature in quota e da un mare poco mosso; questa tendenza ci accompagnerà fino a notte».

